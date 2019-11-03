Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении
Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения России была проведена с ошибками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова..
По ее словам, сейчас медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии,
«Во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
В свою очередь, министр здравоохранения подтвердила, что системно инфраструктуру не оптимизировали с конца 1950-х годов.
Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что первичное звено российского здравоохранения будет модернизировано за пять лет.
За это время в России планируют провести полную модернизацию районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
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