Главы МИД России и Японии обсудили тему мирного договора

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотеги подробно обсудили тему мирного договора между странами.

По словам Лаврова, есть четкие указания президента России и премьер-министра Японии ускорить работу над мирным договором на базе декларации 1956 года. Этот документ является неотъемлемой частью международного правового закрепления итогов Второй мировой войны.

Также глава МИД России отметил, что «С учетом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы», пишет «РИА Новости».

Ранее японский министр заявил, что он рассчитывает на «обстоятельный диалог» по различным темам, включая одну из наиболее острых для двусторонней повестки проблему мирного договора. Мотэги заверил, что «готов приложить все усилия» для «нового развития» в диалоге России и Японии

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