Глава МИД Японии намерен обсудить мирный договор с РФ

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы обсудить перспективы заключения мирного договора с Россией.

По словам японского министра, он рассчитывает на «обстоятельный диалог» по различным темам, включая одну из наиболее острых для двусторонней повестки проблему мирного договора. Мотэги заверил, что «готов приложить все усилия» для «нового развития» в диалоге России и Японии, пишет «Russia Today».

Ранее посольство России в Японии отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания на Курилах. В дипмиссии напомнили, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

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