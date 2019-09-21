Замгоссекретаря США по контролю над вооружением ушла с поста

Главный специалист Госдепартамента США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон сложила свои полномочия.

Она неоднократно представляла США на российско-американских консультациях и переговорах о контроле над вооружением и, в частности, о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отмечает «Коммерсант».

Причина ухода госпожи Томпсон не называется.

Ранее стало известно об отставке советника по национальной безопасности США Джона Болтона. По информации СМИ, он был уволен за нежелание ослабить санкции в отношении Тегерана.