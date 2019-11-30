Глава «Воздушного транспорта Абрау» погиб при крушении вертолета

Под Новороссийском разбился частный вертолет Robinson R66, которым управлял директор партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. В результате происшествия он погиб.

Как пишет RT со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо», воздушное судно рухнуло в пяти километрах юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо.

О жертвах на месте падения вертолета пока не сообщается. Причины падения также пока неизвестны.

Ранее на Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту во время происшествия находилось 20 пассажиров и 3 члена экипажа.

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