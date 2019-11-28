УЕФА: Россия подготовится к Евро-2020 на высшем уровне

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность в том, что Россия подготовится к матчам чемпионата Европы в 2020 году на высшем уровне.

«Я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», ­— сказал Чеферин, сообщает ТАСС.

В ответ президент России Владимир Путин сообщил: «Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков».

Как сообщалось ранее, российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев. По мнению экс-главного тренера российской сборной, настоящий уровень отечественных команд показывают неудачи топ-клубов в европейских кубковых турнирах.

«Как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты. Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться».

Читайте нас в мобильном приложении