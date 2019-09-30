Глава делегации Украины в ПАСЕ хочет диалога с РФ

Глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько считает, что диалог с Россией необходимо поддерживать. Парламентарий полагает, что отказываться от общения с Москвой неправильно.



По ее словам, отказываться от общения с россиянами неправильно. Игнорировать Россию не получится. Ясько заявила, что планирует присутствовать на заседании в качестве гостя, пишет РБК.



Политический истеблишмент Украины понимает, что европейцы рано или поздно начнут выстраивать отношения с Россией, исходя из прагматических соображений.



Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.