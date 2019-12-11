Глава аппарата Мосгордумы о депутатах: «Они мудаки»

Глава аппарата Московской городской думы Юрий Дмитриев назвал депутатов столичного парламента «мудаками», забы о включенном микрофоне.

Так он отозвался о ряде народных избранников, когда зампредседателя думы Степан Орлов сделал паузу в своем выступлении у трибуны.

«Я понимаю, что они мудаки, но если вы сейчас примите…» — начал говорить Дмитриев спикеру МГД Алексею Шапошникову, который спешно прервал руководителя аппарата словами: «Тише, тише!»

Видеозапись случившегося опубликовала в своем телеграм-канале журналист Алена Сивкова.

На официальном ютуб-канале Мосгордумы до сих пор нет видеозаписи трансляции сегодняшнего заседания. «Открытые медиа» пишут, что она была удалена.

Ранее солист группы «Ногу свело!» назвал россиян «деградирующей нацией», отвечая на вопрос о своем отношении к людям и концертам на родине.

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