Живущий в США солист «Ногу свело!» назвал россиян тупыми
Солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский назвал поведение россиян «деградирующей нацией», отвечая на вопрос о своем отношении к людям и концертам на родине.
По словам музыканта, он неплохо зарабатывает на концертах в России, однако о людях он сказать ничего однозначного не смог.
«Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — заявил артист.
Покровский полагает, что нация «оклемается» лет так через 100, когда в стране сменится власть. При этом в своем творчестве политический протест музыкант, по его словам, выражать не собирается, пишет «Царьград».
Максим Покровский вместе с барабанщиком Антоном Якомульским основал группу «Ногу свело!» в 1988 году. В последние годы покровский живет в США.
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