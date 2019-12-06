Живущий в США солист «Ногу свело!» назвал россиян тупыми

Солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский назвал поведение россиян «деградирующей нацией», отвечая на вопрос о своем отношении к людям и концертам на родине.

По словам музыканта, он неплохо зарабатывает на концертах в России, однако о людях он сказать ничего однозначного не смог.

«Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — заявил артист.

Покровский полагает, что нация «оклемается» лет так через 100, когда в стране сменится власть. При этом в своем творчестве политический протест музыкант, по его словам, выражать не собирается, пишет «Царьград».

Максим Покровский вместе с барабанщиком Антоном Якомульским основал группу «Ногу свело!» в 1988 году. В последние годы покровский живет в США.

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