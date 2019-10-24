Россиян уведомили о резком начале «автомобильной зимы»

«Автомобильная зима» в этом году наступит позже обычного, но произойдет это резко. Такой прогноз дали специалисты «Гисметео».

Речь идет о периоде, когда автомобилистам необходимо менять резину с летней на зимнюю. Показанием к этому является переход среднесуточной температуры через отметку плюс 5 градусов.

В 2019 году из-за «подвижки сезонов» «автомобильная зима» придет на две недели позже, но резко, говорится на сайте «Гисметео». Температура воздуха опустится на 10 градусов, пойдет снег, образуется лед.

Ранее Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму. Ожидается, что температура воздуха будет около нормы или выше.