Гигантский аквариум в Москве закрыт после аварии

Столичный торговый центр «Авиапарк» временно закрылся после аварии на линии электропередач. Сейчас на месте происшествия работают службы района.

«Уважаемые работники и посетители "Авиапарка". В районе произошла авария на линии электропередачи. Мы временно закрыты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте торгового центра.

Что послужило причиной аварии пока неизвестно.

«Авиапарк» расположен на станции метро «ЦСКА». В этом торговом центре расположен самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Доступ к нему будет восстановлен только после открытия «Авиапарка».

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