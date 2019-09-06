Гигантский аквариум в Москве закрыт после аварии
Столичный торговый центр «Авиапарк» временно закрылся после аварии на линии электропередач. Сейчас на месте происшествия работают службы района.
«Уважаемые работники и посетители "Авиапарка". В районе произошла авария на линии электропередачи. Мы временно закрыты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте торгового центра.
Что послужило причиной аварии пока неизвестно.
«Авиапарк» расположен на станции метро «ЦСКА». В этом торговом центре расположен самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Доступ к нему будет восстановлен только после открытия «Авиапарка».
Ранее москвичи рассказали о самых любимых достопримечательностях в городе.
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