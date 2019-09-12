Гидрометцентр предупредил о грядущем резком похолодании

Летняя погода в России продержится только пару дней. На смену ей придет резкое похолодание, начиная с 14 сентября.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сегодня и завтра дневная температура будет в районе 20-25 градусов. Будет солнечно и комфортно.

Но уже с 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится - сразу на 6- 8 градусов. Будет лишь 13-18 градусов. В дальнейшие дни похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа - от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. По словам Паршиной, это уже ниже нормы, пишет «Российская Газета».

Похожая ситуация будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов.

Ранее сообщалось, что День Города москвичи встретили при сухой и теплой погоде. Теплая погода сохранится до конца этой недели - температура будет выше +20 градусов.