Гидрометцентр пообещал заморозки
Жители нескольких российских регионов совсем скоро почувствуют приближение осени – там температура опустится до минус двух градусов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, заморозки пройдут в Архангельской области и в Карелии.
В европейской части России погода будет более благоприятной. Воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики не опустятся ниже 15, передает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер в Москве за двое суток повалил 150 деревьев и повредил 36 автомобилей.
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