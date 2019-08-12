Гидрометцентр пообещал заморозки

Жители нескольких российских регионов совсем скоро почувствуют приближение осени – там температура опустится до минус двух градусов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, заморозки пройдут в Архангельской области и в Карелии.

В европейской части России погода будет более благоприятной. Воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики не опустятся ниже 15, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер в Москве за двое суток повалил 150 деревьев и повредил 36 автомобилей.