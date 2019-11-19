ГИБДД: высокая смертность в ДТП связана с размером страны

Высокая смертность в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах России связана с их протяженностью и с размером страны.

Как сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, в целом в этом году в РФ наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек. Как считает глава ведомства, сегодня проблема разговоров по телефону во время движения и отвлечение на соцсети существует во всех странах, и в настоящее время у мирового сообщества нет инструментов для борьбы с такими проблемами, пишет «Коммерсант».

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и безнаказанность. Посланник отметил необходимость бороться с пьянством за рулем, прежде всего, при помощи образовательных мер начиная со школы.

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