ГИБДД: высокая смертность в ДТП связана с размером страны

ГИБДД: высокая смертность в ДТП связана с размером страны

Фото: «Русская Пресса»

Высокая смертность в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах России связана с их протяженностью и с размером страны.

Как сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, в целом в этом году в РФ наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек. Как считает глава ведомства, сегодня проблема разговоров по телефону во время движения и отвлечение на соцсети существует во всех странах, и в настоящее время у мирового сообщества нет инструментов для борьбы с такими проблемами, пишет «Коммерсант».

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и безнаказанность. Посланник отметил необходимость бороться с пьянством за рулем, прежде всего, при помощи образовательных мер начиная со школы.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!