Базы ГИБДД и Росреестра брались для обкрадывания россиян

Для звонков клиентам банков мошенники берут информацию из баз ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Особенно их интересуют россияне, на которых зарегистрированы автомобиль и квартиры.

Об этом сообщили источники в банковских кругах. Так, информация операторов парковок доступна через платные сервисы в телеграмм.

Доступность персональной информации позволяет собирать почти полное досье на человека, отметил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с РИА Новости. Поэтому мошенников, звонящих от имени банков и владеющих данными о человеке, часто ассоциируют с какой-то крупной компанией.

Ранее сообщалось, что за лето в России выросло число мошенничеств со звонками с банковских номеров. Злоумышленникам удалось подменить 198 телефонов. Преступники с помощью звонков узнавали данные карт граждан и списывали с них деньги.