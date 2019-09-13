ГИБДД обратила внимание на свадебный катафалк Ксении Собчак
Госавтоинспекция Москвы заинтересовалась появившимся в сети видео со свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодоженов заподозрили в нарушении правил дорожного движения.
В ролике, о котором идет речь, видно, что пара сидит в открытом багажнике катафалка без какой-либо защиты, поясняет ФБА «Экономика сегодня».
Телеведущая и театральный режиссер расписались днем 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
На свадьбу были приглашены друзья молодоженов: Земфира, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и многие другие. Всего ожидается около 300 человек. Торжество обойдется паре примерно в 16 миллионов рублей и пройдет в торговом комплексе «Петровский пассаж».
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!