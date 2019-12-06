Герои нашего времени: россияне оценили работу спасателей

Герои нашего времени: россияне оценили работу спасателей

фото: Pikabu.ru

Врачи и спасатели - это герои нашего времени, считают половина россиян.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, 49% россиян считают врачей героями. 47% респондентов назвали таковыми сотрудников МЧС.

31% россиян уверены в героизме военных, служащих в горячих точках, а 27% опрошенных так назвали учителей и учеников, которые добились особых результатов, пишет «РИА Новости».

ВЦИОМ ранее посчитал в России счастливых людей. Более 80% граждан считают себя счастливыми.
По данным социологов,лишь 17% граждан ощущают себя несчастными.

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