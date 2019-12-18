Германия хочет безвиза для российских студентов

Германия хочет безвиза для российских студентов

фото: Flagsib.ru

В Германии хотят ввести безвизовый режим для российских студентов.

Как заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе, это возможно при условии согласия всех стран — членов Шенгенской зоны.

Это предложение было озвучено ещё министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на Петербургском диалоге в Бонне. Однако, по словам немецкого политика, для таких обсуждений требуется время. По его мнению, процедура выдачи виз участникам программа студенческого обмена должна быть максимально доступной, пишут «Известия».

Политик напомнил, что российские студенты часто выбирают ФРГ для прохождения обучения за границей. Например, в 2018 году их насчитывалось 14 тыс.

Ранее Германия приняла законопроект о смягчении правил по эксплуатации «Северного потока-2». Он выводит газопровод из-под действия обновленной директивы Евросоюза.

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