Политика Украины по «Северному потоку-2» неприемлема

Украина поддерживает идею санкций США против «Северного потока-2». Это ставит под вопрос помощь ей со стороны Евросоюза.

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, политика Украины по газопроводу «Северный поток-2» и ее поддержка действий США, препятствующих его строительству, неприемлема. Киев получает политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, но в то же время, выступает за санкции, которые торпедируют энергетическую политику Германии, пишет «РИА Новости».

Также Эрнст отметил, что Германия может принять ответные меры, если США введут санкции против «Северного потока-2», например повысить пошлины на американский газ.

Ранее стало известно, что сроки запуска «Северного потока-2» перенесли на полгода — его запустят в середине 2020 года, т.к. сейчас газопровод готов лишь на 80%. США, в свою очередь, заявили о намерении санкциями задержать запуск более, чем на год.







Читайте нас в мобильном приложении