В Германии восьмилетний ребенок угнал у родителей авто
В Германии восьмилетний мальчик угнал автомобиль у родителей и уехал кататься по трессе со скоростью 140 км/час. Инцидент произошел на трассе A44 по дороге в город Дортмунд.
Как сообщает телеканал 360, за рулем авто ребенка обнаружили полицейские. Мальчик заявил, что просто хотел покататься.
После того, как ребенок почувствовал себя плохо, он остановил машину.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Москве бездомный отобрал самокат у маленькой девочки и уехал в закат.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!