В Германии восьмилетний ребенок угнал у родителей авто

В Германии восьмилетний мальчик угнал автомобиль у родителей и уехал кататься по трессе со скоростью 140 км/час. Инцидент произошел на трассе A44 по дороге в город Дортмунд.

Как сообщает телеканал 360, за рулем авто ребенка обнаружили полицейские. Мальчик заявил, что просто хотел покататься.

После того, как ребенок почувствовал себя плохо, он остановил машину.

В результате происшествия никто не пострадал.

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