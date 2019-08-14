В столице бомж отобрал у маленькой девочки самокат

Московские полицейские ищут бездомного, который в среду днём на юге Москвы силой отобрал у гуляющего ребёнка самокат и скрылся на нём в неизвестном направлении.

«На проспекте Андропова в районе дома 17 к катавшейся на самокате малолетней девочке подошел бездомный мужчина, отнял у нее самокат и уехал на нем в неизвестном направлении», ― рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

Двумя днями ранее бездомный с соучастником ограбил магазин в селе Рамзай Пензенской области. Злоумышленники проникли в магазин, высадив пластиковое окно, и похитили из кассы 37 тысяч рублей. Позже они ограбили магазин стройматериалов, правда, поживиться смогли куда более скромной суммой в 5520 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 31-летний мужчина без определённого места жительства, ему грозит до 5 лет лишения свободы.