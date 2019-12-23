Генсек НАТО хочет встретиться с Владимиром Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях между альянсом и Москвой.
«Если сложатся условия, то я бы провел встречу с президентом Путиным», - заявил Столтенберг. По словам главы альянса, сесть за стол переговоров особенно важно в условиях осложнения отношений. Россия — крупнейший сосед НАТО, и «это так и останется». Необходимо управлять такими отношениями, даже если напряжение не спадет, пишет «Газета.Ру».
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. При этом Россию не относят и к числу друзей.
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