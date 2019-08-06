Генпрокуратура: в Сибири жгли лес для прикрытия незаконных рубок
Генпрокуратура обнаружила случаи намеренных поджогов леса в Сибири для сокрытия незаконных вырубок. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
«Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», - сказал он.
Куренной отметил, что места вырубки леса должны особенно контролироваться, а допускать незаконных действий нельзя, передает телеканал «360».
Из-за пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим ЧС. В тушении участвуют более 10 тыс. человек. С 1 августа на леса сбросили более 8,1 млн тонн воды.
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