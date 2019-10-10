Генерал из Госдумы заявил о полном игнорировании нужд армии

Правительство России абсолютно игнорирует предложения по обеспечению потребностей армии, в частности, решению вопроса с закупкой горюче-смазочных материалов. Об этом говорится в заключении главы думского комитета по обороне генерала Владимира Шаманова на проект закона о бюджете на 2020-2022 годы.

Он указал, что правительство не берет во внимание необходимость индексировать военные пенсии, выделить средства на жилье, повысить зарплаты гражданского персонала воинских частей. Это, по его словам, грозит ростом очередей на жилье и социальной напряженностью. Шаманов отметил потребность армии в горюче-смазочных материалах, нехватка которых отразится на боевой подготовке армии.

В отзыве на проект Шаманов пять раз написал, что предложения и рекомендации комитета проигнорированы, передает РБК. Он попросил их учесть при доработке проекта.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2019 году на жилье для военных выделили более 168 млрд рублей. Его получили 85 тыс. семей.

