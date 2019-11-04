Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Генерального директора McDonald's Стива Истербрука освободили от должности и лишили места в совете директоров из-за близких отношений с одной из подчиненных. Корпоративная политика компании это запрещает.
По информации The Wall Street Journal, на момент начала этих отношений 52-летний Истербрук был разведен.
В своем письме сотрудникам бывший гендиректор признал, что «это была ошибка». Он добавил, что полностью согласен с мнением совета директоров.
Его обязанности передали 51-летнему президенту американского подразделения Крису Кемпчински. Он, в свою очередь, пообещал не проводить в компании радикальных изменений.
Ранее в США задержали бизнесмена, который был уволен со всех постов после жесткой критики президента Владимира Путина.
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