Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Генерального директора McDonald's Стива Истербрука освободили от должности и лишили места в совете директоров из-за близких отношений с одной из подчиненных. Корпоративная политика компании это запрещает.

По информации The Wall Street Journal, на момент начала этих отношений 52-летний Истербрук был разведен.

В своем письме сотрудникам бывший гендиректор признал, что «это была ошибка». Он добавил, что полностью согласен с мнением совета директоров.

Его обязанности передали 51-летнему президенту американского подразделения Крису Кемпчински. Он, в свою очередь, пообещал не проводить в компании радикальных изменений.

Ранее в США задержали бизнесмена, который был уволен со всех постов после жесткой критики президента Владимира Путина.