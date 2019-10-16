«Газпрому» отключили импортную технику через спутник

Австрийские компрессоры, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник. После этого происшествия в компании планируют закупить оборудование российского производства.

В «Газпроме» объяснили, что австрийских компрессоров в компании не очень много, они используются на мобильных передвижных установках для ремонта газопроводов. Две такие станции были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний и с тех пор они не работают.

Разработка аналогичного отечественного оборудования была начата по инициативе «Газпрома». К настоящему времени опытный образец изготовлен казанским предприятием ЗАО НПП «Компрессор».

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что оборудование российского производства устройство превосходит зарубежные аналоги по экономическим показателям, пишет «ТАСС».

Ранее сообщалось, что «Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток - 2» будет построен до конца года. Реализация проекта идет по графику.