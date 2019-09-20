Есть шанс построить «Северный поток-2» досрочно

«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток - 2» будет построен до конца года. Реализация проекта идет по графику.



Компании, которые выполняют работы по строительству подводной инфраструктуры выполняют свои обязательства.

Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении.



«На сегодняшний день еще «Рубикон» не пройден. По одной простой причине - датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участке составляют всего-навсего около пяти недель» - заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

При этом Миллер отметил, что окончательные сроки будут зависеть от решения датских властей, пишут «Известия».



Ранее сообщалось, что США и Румыния подтвердили свою отрицательную позицию в отношении строительства российского газопровода «Северный-поток-2». Ее озвучили президенты Дональд Трамп и Клаус Йоханнис после встречи в Вашингтоне.