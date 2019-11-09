«Газпром» задолжал европейским банкам €916 млн

Осенью 2019 года «Газпром» привлек у европейских банков 916 миллионов евро.

Согласно материалам компании, кредиты в размере 146,3 миллиона евро и 500 миллионов евро планируется погасить в 2021 и 2024 годах соответственно, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома».

По данным агентства, компания также привлекла около 270 млн евро у синдиката европейских банков с погашением в 2021 году.

Как напоминают «Ведомости», летом «Газпром» обогнал Сбербанк и стал самой дорогой компанией России. В июне его капитализация превысила 5,234 трлн руб. Акции «Газпрома» подорожали после новости о том, что компания планирует перейти на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ранее «Газпром» назвал условие для сделки с Украиной по транзиту газа.

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