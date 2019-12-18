«Газпром» потратит свыше ₽100 млн на новенькие Mercedes-Benz

«Газпром» потратит более 100 млн рублей на закупку 33 новых автомобиля Mercedes-Benz. На соответствующий тендер первыми обратили внимание «МБХ медиа».

Большинство из машин заказывается в Санкт-Петербург. Таким образом, каждое авто обойдется компании примерно в 3 млн рублей. В документации отсутствуют какие-либо еще подробности контракта. Известно лишь, что закупка проводится у единственного поставщика, имя которого не раскрывается.

«В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО „Газпром“ и компаний группы „Газпром“ размещение проекта договора с единственным поставщиком в единой информационной системе в составе информации о закупке не осуществляется», — говорится в тексте документа.

Ранее директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал два условия, при которых украинская компания согласится подписать новый контракт на транзит российского газа и по отказу от новых исковых требований.

Читайте нас в мобильном приложении