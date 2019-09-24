Гармаша госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Госпитализация потребовалась народному артисту Сергею Гармашу. Как стало известно, он разбил голову, упав неподалеку от автомобильной парковки рядом с аэропортом Ростова-на-Дону.

Источник «Комсомольской правды» рассказал, что в медпункт воздушной гавани обратились люди, заметившие плохое состояние пассажира. Врачи приняли решение обследовать артиста и доставили в ближайшую больницу.

Там у него диагностировали черепно-мозговую травму. Лечение займет несколько недель.

Гармаш родился в 1958 году. Он стал сниматься в кино с середины восьмидесятых. Гармаш известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Морфий», «Ёлки». Сейчас он работает в «Современнике».