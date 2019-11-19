Для футболистов сборной РФ ввели штрафы за плевки в соперника

Российский футбольный союз (РФС) ввел штрафы для игроков сборной за опоздания на тренировки, пропуски, разглашение закрытой информации и другие нарушения. Они доходят до 3 тыс. евро.

Самые крупные штрафы предусмотрены за несоблюдение спонсорского контракта, удаление с поля. За неспортивное поведение на тренировках и матчах (драки, плевки в соперника, жесты), нарушение морали и нравственности в личной жизни и в обществе, неподчинение тренеру придется отдать 1,5 тыс. евро.

За неявку на тренировки или собрание штраф составит 750 евро, за опоздание – 600.

Источник РБК подтвердил, что в сборной действительно действует система дисциплинарных штрафов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали российских футболистов за несоответствие современным мировым требованиям.

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