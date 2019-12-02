Футболист объяснил агрессию фанатов в адрес Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает не совсем правильным говорить о травле форварда петербургского клуба Артема Дзюбы со стороны болельщиков московской команды.

«Об этом слишком много говорят... Его же не весь стадион травит, так? А кучка отдельных лиц. Они живут в каком-то своем мире. Приходят и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая безбашенность этих людей делают свое дело», — сказал футболист.

Ранее сам Быстров становился объектом травли фанатов после своего перехода из «Зенита» в «Спартак» и возвращения в Санкт-Петербург, сообщают «Известия».

Напомним, в последний раз болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы 24 ноября во время матча чемпионата России в Екатеринбурге между «Уралом» и «Спартаком» (0:0).

Российская премьер-лига по данному факту начала проверку. Согласно регламенту Российского футбольного союза, за скандирование оскорблений клубу может грозить одноматчевый запрет на допуск зрителей на стадион.

Экс-нападающий сборной РФ и петербургского «Зенита» Александр Панов сообщил, что «Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком», сообщает «Газета.ру».

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