Дзюба в очередной раз оскорблен

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Инцидент произошел 24 ноября во время матча чемпионата России в Екатеринбурге между «Уралом» и «Спартаком» (0:0).

Российская премьер-лига по данному факту начала проверку. Согласно регламенту Российского футбольного союза, за скандирование оскорблений клубу может грозить одноматчевый запрет на допуск зрителей на стадион.

Экс-нападающий сборной РФ и петербургского «Зенита» Александр Панов сообщил, что «Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком», сообщает «Газета.ру».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино и отреагировал на оскорбительные выкрики в адрес футболиста.

По словам Черчесова, Дзюба задание на игру выполнил, несмотря на то, что футболисту не удалось забить гол у него были хорошие моменты.

Оскорбительные речевки в адрес Дзюбы, которые по ходу игры скандировали российские болельщики тренер оставил на совести кричавших.

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