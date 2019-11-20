Черчесов отреагировал на оскорбления в адрес Дзюбы

Черчесов отреагировал на оскорбления в адрес Дзюбы

фото: 24smi.org

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино и отреагировал на оскорбительные выкрики в адрес футболиста.

По словам Черчесова, Дзюба задание на игру выполнил, несмотря на то, что футболисту не удалось забить гол у него были хорошие моменты.

Оскорбительные речевки в адрес Дзюбы, которые по ходу игры скандировали российские болельщики тренер оставил на совести кричавших.

Сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде. Дзюба во встрече не сумел отличиться, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что лидерами рейтинга самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes стали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, певица Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин. Среди спортсменов тройку замыкает футболист Артем Дзюба.

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