Фриске предсказала скорое выздоровление Заворотнюк

Родная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что у Анастасии Заворотнюк хорошие шансы вылечиться.

Комментируя онкологическую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, Наталья Фриске отметила, что звезду «Моей прекрасной няни» сейчас могут поддержать только ее муж и дети.

Она рассказала также, что сын ее родной сестры - Платон помогал Жанне бороться с раком в течение двух лет. При этом врачи считали, что Фриске Фриске осталось жить намного меньше, пишет «РИА Новости».

Ранее журналист Сергей Майоров заявил, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Теперь, по его словам, в ситуации с болезнью актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».