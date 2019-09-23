Фриске предсказала скорое выздоровление Заворотнюк
Родная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что у Анастасии Заворотнюк хорошие шансы вылечиться.
Комментируя онкологическую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, Наталья Фриске отметила, что звезду «Моей прекрасной няни» сейчас могут поддержать только ее муж и дети.
Она рассказала также, что сын ее родной сестры - Платон помогал Жанне бороться с раком в течение двух лет. При этом врачи считали, что Фриске Фриске осталось жить намного меньше, пишет «РИА Новости».
Ранее журналист Сергей Майоров заявил, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
Теперь, по его словам, в ситуации с болезнью актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!