Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Журналист Сергей Майоров заявил, что российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
Теперь, по его словам, в ситуации с болезнью актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».
Сейчас Анастасия Заворотнюк все еще находится в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ру».
Ранее стало известно о том, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в обычную палату. Она вышла из критического состояния и медикаментозной комы. У нее был диагностирован рак мозга.
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