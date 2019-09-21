Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Журналист Сергей Майоров заявил, что российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Теперь, по его словам, в ситуации с болезнью актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

Сейчас Анастасия Заворотнюк все еще находится в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно о том, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в обычную палату. Она вышла из критического состояния и медикаментозной комы. У нее был диагностирован рак мозга.