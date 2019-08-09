Франция потребовала решить с займами времен Российской империи

Во Франции просят правительство разъяснить, какие меры будут приняты для разрешения вопроса о долгах России царских времен. Речь идет о возврате денег за облигации, выпущенные в Российской империи до 1918 года.

Запрос в правительство направил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер. Он указал, что «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег», пишет RT.

Он указал, что несмотря на погашение Россией долга по договору от 27 мая 1997 года, держатели облигаций остались потерпевшими, так как выплаты не соответствовали действительным суммам облигаций.

Напомним, в 1997 году Москва и Париж заключили договор, по которому Россия рассчиталась с долгами. Сумма выплат составила 400 млн долларов.