С 16 октября в России вводится новый вид ценных бумаг – структурные облигации. Согласно поправкам в закон о рынке ценных бумаг, эти бонды станут выпускать без полной защиты капитала.

Выплаты по ним могут оказаться ниже, чем номинальная стоимость. Вместе с тем в обмен на меньшую защиту структурные облигации позволяют заработать больше благодаря особому финансовому инструменту.

Эмитентами станут лишь профучастники рынка ценных бумаг. Особенностью структурных облигаций является то, что выплата номинальной стоимости или дохода по ним будет зависеть от наступления определенных событий, в частности, это может быть неисполнение обязательств третьими лицами и другие.

Поскольку новые ценные бумаги не имеют полной защиты капитала, их относят к рисковым инструментам. Первоначально покупателями структурных облигаций станут только квалифицированные инвесторы, однако впоследствии возможность приобрести бонды получат непрофессионалы, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».