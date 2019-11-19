Во Франции призвали Украину к децентрализации

Киев должен прийти к децентрализации страны. Это в том числе поможет решить проблему Донбасса.

С таким заявлением выступил председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе. Также по его словам, решение украинского кризиса предполагает, что Донбасс получит право определять свою языковую и культурную политику.

Однако несмотря на большие права и особый статус, регион останется частью территории Украины, пишут «Известия».

Встреча нормандской четверки - России, Украины, Франции и Германии пройдет на уровне глав государств 9 декабря в Париже.

В Кремле не склонны переоценивать, либо занижать ожидания от саммита в «нормандском формате». Однако считают это очень важной, долгожданной встречей.

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