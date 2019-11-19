Во Франции обрушился мост 1931 года с автомобилями и людьми

Во Франции обрушился мост 1931 года с автомобилями и людьми

Фото: Pixabay

Во Франции при обрушении моста погибли 15-летняя девушка и водитель грузовика. Инцидент произошел после того, как на мост 1931 года заехала машина весом более разрешенного лимита.

Инцидент случился в 30 километрах к северу от Тулузы. На 150-метровый мост в коммуне Мирепуа-сюр-Тарн въехал грузовик весом более 19 тонн.

В результате мост обрушился, в реку упали грузовик и легковая машина. В них находились взрослые и 15-летний подросток.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В Совете департамента Верхней Гаронны заявили, что мост осматривали каждые шесть лет. Последняя проверка проводилась в 2017 году – она не выявила проблем, передает Newsofbahrain.

Ранее сообщалось, что Франция официально пригласит специалистов из России на восстановление Нотр-Дама.

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