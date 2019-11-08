РФ поможет Франции привести сгоревший Нотр-Дам в прежний вид

Франция направит России официальное приглашение для восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама). Переговоры длились целый год.

Как рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва сама предложила Парижу помощь в восстановлении памятника. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что решение Франции говорит о признании достоинств российских специалистов.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Огонь потушили только спустя 12 часов. В результате пожара обрушились шпиль, крыша, пострадали несущие конструкции. Причиной пожара называют реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что собирается восстановить собор за пять лет. Иностранные специалисты говорили, что потребуется 10-15 лет.