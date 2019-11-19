Forbes назвал лучших российских работодателей

Лучшим российским работодателем признан «Норильский никель» Владимира Потанина. В компании трудится более 75 тысяч человек.

Выручка «Норильского никеля» в 2018 году составила свыше 733 миллиардов рублей. Компания занимается производством никеля, палладия, меди.

В первую десятку лучших работодателей, по версии журнала Forbes, вошли также золотодобывающая компания «Полюс», Газпромбанк, крупнейшая российская IT-корпорация «Яндекс», Polymetal International (добывает золото, серебро и медь), банк ВТБ, алмазодобывающая компания «Алроса», Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк».

Компании оценивались по следующим показателям: условия труда, зарплата, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, забота об экологии и благотворительность, пишет РБК.

В список 500 лучших работодателей мира, по версии журнала Forbes, попали семь российских компаний. «Норильский никель» в мировом рейтинге занимает 36 строчку.

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