7 российских компаний попали в топ-500 лучших работодателей мира

Семь российских компаний попали в список 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes.

Опубликованный 18 октября рейтинг был составлен на основании данных более 1,4 миллионов опросов, проведенных как на мировом, так и на региональном уровнях.

Лидирующую серди россиян 36-строчку заняла группа компаний «Норильский никель».

Московская биржа попала на 138 место, «Роснефть» на 207-е место, Объединенная авиастроительная корпорация расположилась на 311-ом месте, «Северсталь» заняла 380-е место, «Русгидро» — 437-е место и «Лукойл» — 492-е место.

Компании из США заняли первые три строчки рейтинга. На первом месте, как и год назад, оказался холдинг Alphabet, частью которого является корпорация Google. За ним — Microsoft. Третью строчку занял разработчик облачного программного обеспечения Red Hat, вытеснивший на четвертую позицию корпорацию Apple.