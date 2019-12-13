Еще два фонда угодили в реестр НКО-иноагентов
По результатам проверок, выполненных управлением Минюста по Ингушетии, некоммерческие организации фонд «Правовая инициатива» и «Общественный фонд социального развития "Генезис"» были включены в реестр НКО-иностранных агентов.
Согласно законодательству, признать НКО иноагентоми Минюст может в том случае, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Под этим определением имеются в виду попытки влиять на решения госорганов, в том числе путем «формирования общественного мнения», напоминает «Коммерсант».
Ранее нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон, который позволяет признавать иностранными агентами физических лиц.
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