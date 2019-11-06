На финской таможне три года неверно конвертировали валюту РФ

Таможня Финляндии на протяжении трех лет неправильно конвертировала 25 валют, включая российский рубль. На ошибку обратил внимание клиент.

Неправильный курс валют использовали в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года. В результате финская таможня задолжала клиентам 11,5 млн евро.

За основу расчетов брался курс валют частного финского банка, а не Европейского центробанка.

Как расказал РИА Новости руководитель таможни Ярмо Райккя, ошибка касается 960 тысяч случаев. Для возвращения денег таможенники просят клиентов заполнить специальную форму на сайте.

Ранее немецкие СМИ назвали рубль лучшей валютой развивающихся стран.