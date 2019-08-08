МИД Финляндии восхищен получающими визы россиянами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием россиян в визовом центре в Санкт-Петербурге, несмотря на грядущее ужесточение требований к документам на получение шенгенских виз.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, c 1 сентября туристам потребуется предоставить для получения визы документы с данными о зарплате, выписки из банков за предыдущие месяцы, свидетельство о праве собственности в России. Власти заверяют, что это сделано для приведения правил в соответствие с нормами Шенгенской зоны.

Однако, финский правозащитник Йохан Бекман связал ужесточение визовых требований с попыткой собирать информацию о россиянах, что будет полезно разведывательным структурам Запада.