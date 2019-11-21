Фильм «Джокер» Тодда Филлипса получит продолжение

Режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс намерен снять продолжение ленты.

Кинематографист в настоящее время ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о съемках второй части ленты. В качестве соавтора сценария предложена кандидатура Скотта Сильвера, который работал над первым фильмом. Главную роль, как ожидается, вновь сыграет Хоакин Феникс.

«Джокер» стал самой кассовой картиной с взрослым рейтингом «18+». Лента заработала во всем мире больше $1 млрд, сообщают «Известия».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал громкое убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется доцент вуза Олег Соколов. Чиновник сравнил внимание к этому зверскому преступлению и фильму «Джокер».

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?» — заявил глава ведомства.

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