Фигуранта «московского дела» Баршая проверят на вменяемость

Следствие направило 21-летнего фигуранта «московского дела» Андрея Баршая на стационарную психиатрическую экспертизу.

Проверка Баршая будет длиться около месяца, передает «Медиазона».

Как рассказал адвокат арестованного, студента забрали из изолятора временного содержания и увезли в психиатрическую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева на амбулаторную экспертизу, оттуда его перевезли в СИЗО «Водник».

Позже следователь сообщил, что со следующей недели Баршая положат в ту же больницу в стационар. По его словам, врачи заподозрили, что студент мог находиться в состоянии аффекта или быть невменяемым.

Ранее мать Баршая на суде рассказывала, что ее сына в последнее время исключили из Московского авиационного института, у него умер дедушка, а на следующий день после похорон пришла повестка в армию. Но в армию Баршая не взяли – медкомиссия отправила его в психбольницу № 1 из-за подавленного состояния, отмечают «Ведомости».

Андрея Баршая арестовали 16 октября. Его обвиняют в том, что он с разбега толкнул сотрудника Росгвардии в спину во время несогласованной акции протеста 27 июля.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. После очередного митинга у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках».