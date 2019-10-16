Суд арестовал троих новых фигурантов по «московскому делу»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря еще троих фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Андрея Баршая.

Все они обвиняются в нападении на сотрудников Росгвардии на протестной акции 27 июля.

Никто из обвиняемых вину не признал. Их адвокаты просили суд избрать меры пресечения, не связанные с заключением в СИЗО, сообщает «Интерфакс.

Ранее в СКР сообщили о задержании пяти новых подозреваемых в насилии против сотрудников Росгвардии (статья 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка еще один фигурант дела Александр Мыльников вместе с Лесных и Мартинцовым повалил росгвардейца на землю и избил его ногами.

Баршай, как считает следствие, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестованы 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения еще нескольких человек переквалифицировали.