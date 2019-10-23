Фигурант дела «Нового величия» сбежал на Украину

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, покинул территорию России и попросил политического убежища у властей Украины.

По информации издания «Грани.ру», Гаврилов попал на территорию Украины через КПП «Сеньковка», находящийся на стыке границ страны с российской и белорусской границами днем 21 октября.

На сайте Госпогранслужбы Украины также сообщается, что некий 26-летний гражданин РФ попросил политического убежища при прохождении пограничного контроля.

«В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти», — говорится в сообщении ведомства.

После этого молодого человека направили в миграционную службу.

Официальных подтверждений этой информации от российских правоохранительных органов пока нет.

Напомним, по делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в создании одноименного экстремистского сообщества, им может грозить до десяти лет колонии. Сами фигуранты настаивают, что идею создания подобной организации им подсказали провокаторы из ФСБ. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.

17 октября двое фигурантов дела «Нового величия» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — совершили вскрыли себе вены в зале суда. Перед случившимся судья отказал обвиняемым в изменении меры пресечения. Защита просила для обвиняемых домашний арест или подписку о невыезде.